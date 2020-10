Bispemøtet: Prestar kan ikkje nekte å jobbe med kvinnelege prestekollegaer

innenriks

Preses Olav Fykse Tveit understreka på ein pressekonferanse fredag formiddag at det ikkje er meiningstvang, men at ulike meiningar ikkje kan vanskeleggjere teneste for andre.

Dersom det er prestar som ikkje ønskjer å samarbeide med kvinnelege kollegaer, må dei sjølv ta initiativet til ein samtale med biskopen.

– Det er opp til den enkelte biskopen kva tiltak som skal treffast i slike saker. Desse tiltaka skal forhindre at kvinnelege kollegaer bli skadelidande, sa Tveit, ifølgje NRK.

Fråsegna kjem etter at tidlegare sokneprest i Lærdal, Helene Langeland, har fortalt at ho vart boikotta av mannlege prestekollegaer.

Dei tolv biskopane samlast til Bispemøte tre gonger i året. Bispemøtet behandlar og uttaler seg i læresaker i Den norske kyrkja. Møtet blir leidd av preses.

