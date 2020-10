Endå ein utestad i Trondheim stengd på grunn av koronasmitte

innenriks

Det fortalde kommuneoverlege Tove Røsstad under ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Ein ny utestad har måtte stengje i dag, kor stort utbrotet blir, står att å sjå, folk blir testa i helga, fortalde Røsstad.

Barmuda har måtta stengje etter at to gjester som var der søndag, har fått påvist smitte. Alle som var på utestaden søndag, må i karantene og blir testa.

Frå før er over 1.000 personar sette i karantene i byen – rundt 800 av dei i samband med eit smitteutbrot på utestaden Lille London.

Viruset oppfører seg annleis

Røsstad seier at legane i Trondheim har merka seg at viruset oppfører seg annleis og ser ut til å smitte lettare og gi raskare symptom. Dette skal granskast av Folkehelseinstituttet.

– Ein treng ikkje å ha så nær kontakt som vi erfarer at ein vanlegvis har, fortalde kommuneoverlegen.

Ho seier kommunen no utvidar testkapasiteten for å handtere situasjonen.

Røsstad peika òg på at endring i covid-19-forskrifta måndag, som inneber ei innskjerping av krava til utelivsbransjen, har skapt ein del bekymring i bransjen.

Endringane inneber at bransjen må passe betre på at gjestene overheld einmetersregelen. Viss det til dømes kjem fire gjester som ikkje er frå same husstand, så må dei setjast på minimum eit seksmannsbord.

Også registreringa til utestadene av gjestene skal skjerpast inn.

– Dropp heimefestane

Kommunedirektør Morten Wolden kallar det urovekkjande og trist at to av utestadene i byen må stengje og at over tusen personar er i karantene i byen. Han seier dei ikkje har noko grunnlag for å seie at utestadene har oppført seg i strid med smittevernrettleiarane, og meiner det er gjestene som må ta meir ansvar.

– Eg er litt skaka over opplysningane om at nokon tullar med registreringa. Det gjer smittesporinga veldig vanskeleg, og ein kan gå og rundt å smitte folk. Eg ber utestadene vere på tå hev og befolkninga vere meir forsiktig, seier Wolden.

Han kom òg med ei sterk oppmoding om å droppe planlagde heimefestar og nachspiel i helga.

– Då er det tryggare å oppsøkje stader med rutinar med smittevern, seier han.

Han seier kommunen òg vil følgje opp med statlege styresmakter for å få ein sterk tiltakspakke til bransjen.

– Bad gjestene skjerpe seg

Dette vart òg etterlyst av Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

– Utelivsbransjen har levd med restriksjonar i sju månader. Det har vore som å køyre med bremsene på, samtidig som staten seier at dei skal skru av verkemidla etter kvart. Vi har sagt at bransjen ikkje kan forventast å vere med på dugnaden, viss dei døyr av det, sa Beisvåg.

– Viss dei nye restriksjonane blir innførte utan at det blir innført nye verkemiddel raskt, så er det kroken på døra for mange, åtvara han.

Også Beisvåg bad gjestene ta meir ansvar for å hindre smitte.

– Nye smittetilfelle kjem ikkje av bransjen, men gjestene som ikkje har teke det nok på alvor. Dei må sjølv ta meir ansvar for å hindre smitten, det har konsekvensar for store delar av samfunnet, sa han.

