Forsørgingstillegget til pensjonistar kan bli fasa ut

innenriks

– Forsørgingstillegga vart innførte i ei tid der det var vanleg at kvinner var heimeverande og vart forsørgde av mannen. Slik er ikkje dagens familiesituasjon. Eg meiner ordninga er utdatert og bør avviklast, seier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Forslaget inneber at forhøgd minstepensjon for alderspensjonistar som forsørgjer ektefelle over 60 år, blir gradvis fasa ut for årskulla 1954–1963. Det går òg ut på at det ikkje skal løyvast barnetillegg frå og med 2022, og at innvilga barne- og ektefelletillegg blir gradvis fasa ut i perioden 2024–2027.

I dag får rundt 2.000 alderspensjonistar ektefelletillegg. Det er nesten berre menn som får tillegget, som utgjer 48.297 kroner i året.

Rundt 600 pensjonistar får barnetillegg. Også dette tillegget gjeld nesten berre menn, og det utgjer 38.638 kroner i året.

(©NPK)