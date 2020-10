Helsedirektoratet avviklar grensetesting langs vegane

innenriks

Det varslar Helsedirektoratet i ei pressemelding fredag.

– Evaluering viste at tilbodet om frivillig testing for dei som passerer grensa i bil, ikkje vart nytta av meir enn 1,3 prosent av dei reisande. Vurderinga til Helsedirektoratet er derfor at frivillig testar langs veg er lite effektivt for å avgrense importsmitte, skriv direktoratet.

Dei understrekar at kommunane framleis kan bruke testsentera til testing av arbeidsreisande, men at dei blir avvikla som ein del av den nasjonale ordninga. Testsenteret ved Storskog er ved ei Schengen-grense som gjer det mogleg å komme i kontakt med alle som passerer, og blir halden oppe av den grunnen.

Det var i august at det vart oppretta testsenter på flyplassar, hamnar og utvalde grensepasseringar langs veg. Direktoratet tilrår at testsenter ved flyplassar og ferjeleie blir vidareført. På grunn av den låge reiseaktiviteten blir det likevel tilrådd at drifta ved alle ferjeleie blir innstilt inntil talet på reisande tek seg opp igjen.

(©NPK)