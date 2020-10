Ikkje meir folk eller pengar i revidert forsvarsplan

innenriks

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og statsminister Erna Solberg (H) la fredag fram eit revidert forslag til ny langtidsplan for Forsvaret.

Det skjer etter at Stortinget i vår sende det første forslaget i retur til Bakke-Jensen med åtte krav til forbetringar.

Statsråden meiner no han har svart på krava, og at planen kan bli vedteken i Stortinget i haust.

16,5 milliardar

Den reviderte langtidsplanen legg, som i det opphavlege forslaget i vår, opp til ein budsjettauke på to milliardar kroner i året over åtte år, med eit realnivå som ligg 16,5 milliardar kroner høgare i 2028 enn i år.

I den nye planen har regjeringa gjort tydeleg økonomien dei første åra og teke grep for å beskrive i klartekst kva som skjer dei første fire åra. Tabellar skal forklare korleis auka løyvingar slår ut i åra 2021 til 2024, som er den første fireårsperioden.

Eitt hovudkrav frå både forsvarsleiinga og opposisjonen har vore fleire «folk på bakken». Men frå regjeringa blir det ikkje lagt opp til noka opptrapping i tal, og bodskapen er at dette er eit budsjettspørsmål: Anten må ein fylle på med meir pengar, eller ta bort noko anna i planen.

Det nye forslaget viser tydelegare kor mykje personell som kjem, kvar dei blir sette inn og når dei kjem.

Sjøforsvarets fartøy

Den nye planen inneheld ingen store nysatsingar, men derimot fleire detaljar om det som allereie ligg inne i planen.

Men regjeringa kjem med ei avklaring når det gjeld Sjøforsvarets framtidige fartøystruktur. Medan ein i vår varsla at dette arbeidet skulle vere sluttført fram mot 2024, blir det no slått fast at eit forslag til ny struktur skal leverast før 2022.

Også krav til effektivisering, både gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma (ABE) og eit eige effektiviseringsprogram i Forsvaret, vekte bekymring i opposisjonen.

Bakke-Jensen gir no beskjed om kva felt han meiner det skal vere mogleg å hente ut gevinst frå. Han peikar på smartare innkjøp av materiell, meir «hyllevare», betre utnytting av sivil teknologi og kostnadskutt på bygg og anlegg.

Korona og valuta

Den nye planen konkluderer med at Forsvaret har klart å halde seg operativt gjennom heile koronapandemien. Men virusutbrotet har hatt konsekvensar for budsjetta, både på pluss- og minussida.

Mindre reising har gitt innsparingar. Samtidig kjem til dels store kostnader for å halde oppe eit strengt regime for smittevern blant vernepliktige og tilsette.

Samtidig har kraftige valutasvingingar etter virusutbrotet gjort budsjettarbeidet krevjande. På kort tid har endringar i kronekursen gitt seg utslag i alt frå 1,5 milliardar kroner i minus i april til ingen utslag i august, samanlikna med opphavlege prognosar.

Løft for Hæren

Forsvaret vil dei neste åra pregast av at store nyinnkjøp, som kampfly, redningshelikopter og maritime patruljefly, skal fasast inn.

I den reviderte planen blir målet om å auke talet på årsverk med 2.500 innan 2028 halde oppe, medan talet vernepliktige blir auka med 3.700 fram til 2028.

Bakke-Jensen lovar dessutan at det frå 2024 skal skaffast helikopter til spesialstyrkane, men at desse òg skal kunne nyttast av Hæren.

Regjeringa varslar vidare at Brigade Nord skal styrkjast til å bli ein mekanisert brigade med fire bataljonar, med tyngdepunkt i indre Troms.

Etter framlegginga blir det eit forhandlingsløp i Stortingets utanriks- og forsvarskomité. Viss dei økonomiske rammene skal utvidast, blir forsvarsplanen dessutan eit tema i budsjettforhandlingane mellom Frp og regjeringspartia.

