Koronastopp hos Riksmeklaren

Riksmeklar Mats Wilhelm Ruland har sjølv teke initiativet til å utsetje meklinga etter at ein av dei involverte i bryggjerimeklinga førre helg har testa positivt for covid-19, skriv Matindustrien.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) hadde varsla ein eventuell streik frå søndag morgon for 15 bakeri med til saman 526 tilsette. No er meklinga altså koronautsett. Riksmeklaren opplyser at utsetjinga ikkje vil påverke gjennomføringa av andre meklingar.

NHO Mat og Drikke har tett dialog med Riksmeklaren, NHOs interne beredskapsteam og motparten NNN.

Ny dato for meklinga er ikkje fastsett. Partane opplyser at smittesituasjonen òg får konsekvensar for dei ordinære forhandlingane som var planlagde neste veke. Desse er utsette inntil vidare, men det blir jobba med å få på plass nye datoar.

