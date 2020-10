Panterekord under koronakrisa

innenriks

Frå årsskiftet og fram til september i år vart det panta i underkant av 930 millionar flasker og boksar. Det viser tal P4-nyheitene har fått frå Infinitum.

På same tidsrom i fjor var det panta over 812 millionar flasker og boksar – noko som betyr ein auke på over 116 millionar.

– Dette er ein rekord, seier Kjell Olav Maldum, administrerande direktør i Infinitum, som eig og driftar panteordninga, til P4.

Ifølgje tal frå september i år blir rekordhøge 92 prosent panta, ein auke på over to prosentpoeng frå januar. Maldum seier han ikkje hadde forventa ein slik auke då landet i mars stengde ned, men trur at endringa i kvardagen til folk under koronakrisa kan ha påverka tala.

– No sit folk som regel heime med ei mindre gruppe folk, og då går ein nok lettare frå å tømme boksen til å putte han i posen – samanlikna med ein normalsituasjon, der ein er litt meir på farten, og endar med å kaste boksane i parken eller på bensinstasjonen, seier han.

