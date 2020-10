Rapport: Korona kostar kommunane 14 milliardar kroner

innenriks

– Det er ikkje tvil om at koronapandemien har gitt store økonomiske konsekvensar for kommunesektoren. Rapporten vi har fått i dag, gir eit godt bilete på korleis sektoren samla er ramma av koronakrisa, seier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringa sette tidlegare i år ned arbeidsgruppa for systematisk å gå gjennom korleis inntektene og utgiftene til kommunane har vorte påverka av koronapandemien.

Kommunane vil i år få utgifter og tapte inntekter på til saman 10 milliardar kroner, medan fylkeskommunane vil tape rundt 4 milliardar kroner, ifølgje delrapporten.

Foreldrebetaling og kollektivtransport

Mellom anna mista kommunen inntekter frå foreldrebetaling då skule og barnehagar stengde. Hovuddelen av tapet frå fylkeskommunane er lågare billettinntekter i kollektivtrafikken.

I tillegg er det venta at sektoren får mindre skatteinntekter enn føresett før pandemien hende. Samtidig er pris- og lønnsveksten lågare enn anslått, og kommunesektoren har òg fått redusert arbeidsgivaravgift i haust.

Regjeringa vil bruke rapporten som grunnlag for ekstraløyvinga til kommunesektoren – eller tilleggsnummeret til statsbudsjettet – som kjem i november.

– Krevjande å finne treffande kompensasjon

Det er allereie lagt fram fleire tiltakspakkar retta mot kommunane, og så langt har sektoren fått over 20 milliardar kroner. I det store og heile er kommunane kompenserte for ekstra utgifter og bortfall av inntekter, men biletet kan sjå annleis ut på lokalplan, påpeika styreleiar i KS, Bjørn Arild Gram.

– Variasjonen mellom kommunane er stor, og trefftryggleiken er uviss. Det gjer at mange kommunar nok ikkje vil kjenne seg igjen i dette makro-biletet, seier han.

– Det er krevjande å sikre ein kompensasjon som treffer alle presist. Mange har opplevd å få mindre i kompensasjon enn det dei har hatt i kostnadsaukar og inntektsbortfall. Vi er framleis avhengig av tett dialog for å handtere utviklinga vidare, la han til.

Meir i skjønnsmiddel

For å identifisere kommunar som har hatt spesielt store kostnader under virusutbrotet, har statsråden bede fylkesmennene kartleggje situasjonen i fylket sitt. Dersom nokre kommunar ikkje har fått nok pengar så langt i år, vil regjeringa føreslå å auke skjønnsmidlar i nysaldering av budsjettet for året, opplyste Astrup.

Kommunalministeren understreka at det framleis er stor uvisse knytt til korleis neste år kjem til å bli. I utgangspunktet var det planlagt at arbeidsgruppa skulle levere ein sluttrapport innan 1. april neste år. Det er no endra til at gruppa i staden leverer endå ein delrapport i april og held fram arbeidet ut året.

