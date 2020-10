Redningsaksjon etter sakna mann i Sunnfjord blir utvida

innenriks

– Så lenge Hovudredningssentralen er involvert, så håpar vi på å finne mannen i live, seier redningsleiar Thoralf Juva til NTB fredag morgon.

Nødetatane vart varsla om at mannen var sakna like etter klokka 16 torsdag ettermiddag. Frivillige samla seg i 7-tida fredag morgon for brifing om nye søksområde. Dei skal no søkje ytterlegare i strandområde, og dessutan at ein skal få folk ut på holmar, skjer og øyar for å få eit søk frå fleire vinklar.

– Det har gått føre seg sjøsøk heile natta. Vi kjem til å halde fram når det lysnar med fleire båtar. I natt har det berre vore båtar som er store nok til å ha lyskastarar, seier Juva.

Hovudredningssentralen Sør-Noreg opplyste på Twitter like etter klokka 2 at søk på sjøen held fram med uforminska styrke gjennom natta. Kystvaktskipet Tor har overteke koordineringa frå redningsskøyta Halfdan Grieg.

To redningsskøyter, ein ambulansebåt, ein brannbåt, ein båt frå Røde Kors og mange frivillige i småbåtar deltek i søket, og i tillegg driv frivillige søk i strandsona.

Torsdag ettermiddag opplyste operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til Bergensavisen at det var funne ein tom båt i området. Først trudde ein det dreidde seg om ein båt på rek, men noko seinare vart ein mann meldt sakna i same område.

Ifølgje Hovudredningssentralen skulle den sakna mannen ut for å trekkje krabbeteiner.

(©NPK)