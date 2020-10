Regjeringa trekkjer forslaget om ny e-helselov

innenriks

Forslaget handlar om tiltak for «å styrke og legge til rette for digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren, for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester», skriv Dagens Perspektiv.

Regjeringa fremja proposisjonen 3. april i Stortinget, der det kom store innvendingar mot delar av lova

– For å kunne ta omsyn til fleire av desse, er det behov for vesentlege endringar. Dette er endringar som best vil bli teke vare på med eit grundig forarbeid, skriv Helse- og omsorgsdepartementet i vurderinga si.

Dei fleste av høyringssvara til forslaget var negative.

I tillegg har fleirtalet i Stortinget offentleg gitt uttrykk for at den foreslåtte lova ikkje vil bli vedteke.

(©NPK)