Andersen har mellom anna operativ erfaring frå MTB-våpenet, der han mellom anna har vore skipssjef og divisjonssjef. Han har vore militærassistent for sjef Sjøforsvaret og sjef for MTB treningssenter, og han har hatt to stillingar ved Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk.

Han overtek jobben til Nils Andreas Stensønes, som er utnemnt til ny sjef for Etterretningstenesta.

Den nye sjefen for Sjøforsvaret startar i stillinga frå det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

