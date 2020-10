Sesamfrø og bakarvarer blir tilbakekalla frå marknaden

innenriks

Sesamfrøa er forureina med plantevernmiddelet etylenoksid, som er ein giftig gass som blir brukt til desinfeksjon og produksjon av etylenglykol.

Seksjonssjef for framandstoff og EØS i Mattilsynet, Marie Wiborg, seier at det er Belgia som har varsla resten av EU og Noreg om at det har vorte funne høge verdiar av etylenoksid i eitt parti med sesamfrø importert frå India.

– Noko av dette partiet er importert til Noreg. Mattilsynet har varsla verksemder som er involverte, som vil trekkje aktuelle produkt frå marknaden. Etylenoksid er rekna for å vere kreftframkallande, og stoffet skal ikkje vere til stades i mat som blir omsett, seier ho i ein kommentar til NTB.

Overfor VG stadfestar administrerande direktør Jone Voll i Idun industri at selskapet har bede bakeri og kundar om å ikkje bruke produkt frå dei som inneheld sesamfrø.

– I første omgang er søkjelyset å stoppe utsending og det som er i bruk. Så får vi kartleggje bruken etter kvart, seier han.

Feilen fører òg til at det blir kalla tilbake bakverk over heile landet, skriv VG.

Dette gjeld «Lettstekt kornbrød» frå Eldorado og «Fitness-bagett» frå Bakehuset, stadfestar Norgesgruppen overfor avisa.

Kornbrødet har inntil i dag vore til sals i alle kjedene til Norgesgruppen.

(©NPK)