Tolv nye smittetilfelle påvist i Trondheim

Skulane Charlottenlund vidaregåande skule, Strinda Vidaregåande skule og Sunnland ungdomsskule er ramma, og nokre elevar og tilsette er sette i karantene.

Dei fem studentane er tilknytt NTNU.

Av dei smitta er tre i tenåra, fem i 20-åra, ein i 30-åra, ein i 40-åra og to i 50-åra. Ni av dei tolv er smitta av kjend nærkontakt, ein er smitta i utlandet, medan smittekjelda for to førebels ikkje er identifisert.

Alle dei smitta har ein mildt sjukdomsgang.

1.000 i karantene

Torsdag vart det påvist fire smittetilfelle i Trondheim. Samtidig vart det kjent at over 1.000 personar er sette i karantene i byen – rundt 800 av dei i samband med eit smitteutbrot på utestaden Lille London.

Det er ikkje kjent kor mange av dei som fekk påvist smitte torsdag, som er tilknytte utbrotet.

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa at kommunen har sett ein variant av covid-19 i byen som er meir smittsam enn tidlegare erfart, og at folk synest å bli smitteførande tidlegare i sjukdomsgangen.

Lette symptom

Kommunen er ikkje kjend med at nokon har utvikla alvorleg sjukdom etter dei nye utbrota. Dei fleste har så langt hatt svært lette symptom.

For mange av dei har utslaga vore såpass lette at dei ikkje har sett på seg sjølv som sjuke.

Trondheim kommune meinte torsdag at dei hadde god kontroll på smittesituasjonen i byen, men opplyste at dette er noko som blir vurdert dagleg.

