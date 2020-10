innenriks

Yngve Odlo har brei operativ erfaring frå Hæren, mellom anna i stillingar som troppssjef, nestkommanderande og eskadronsjef ved Brigaden i Nord-Noreg.

Han har sidan 2015 vore sjef for operasjonsavdelinga i Forsvarsstaben.

Forsvarets operative hovudkvarter, som Odlo no blir sjef for, har den overordna kommandoen og kontrollen over militære aktivitetar i Noreg og utlandet. Odlo tek over etter generalløytnant Rune Jakobsen.

(©NPK)