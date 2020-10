innenriks

Fredag vart det påvist smitte hos éin person, laurdag fekk fem personar påviste smitte og søndag vart det konstatert smitte hos to personar, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Sju av dei åtte smitta er i 20-åra, og den siste er i 40-åra. Alle dei smitta har ein mild sjukdomsgang.

Før helga måtte utestaden Barmuda stengje dørene etter at to gjester som hadde besøkt utestaden, testa positivt for koronavirus. Frå før var utestaden Lille London stengt etter koronasmitte.

