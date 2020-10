innenriks

Det viser Oslo kommunes oversikt over koronasmitte i hovudstaden.

I Oslo er det dei siste to vekene registrerte 682 nye smittetilfelle.

Flest smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei to siste vekene var det søndag registrert i bydelen Nordstrand med 131,5, følgd av bydelane Bjerke og St. Hanshaugen med høvesvis 125,7 og 123,3 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Lågast er talet i bydelen Vestre Aker med 25,9. Alle bydelar ligg dermed over den «raude» grensa.

