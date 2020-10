Effekten av koronavaksinen vil påverke kven som får han først

innenriks

Geir Bukholm, som leier vaksinearbeidet ved Folkehelseinstituttet, opplyser til Aftenposten at vaksinane vil ha ulike verknader. Nokre vil verke slik at utsette pasientar ikkje blir så alvorleg sjuke at dei treng respirator eller døyr, medan nokre i tillegg vil ha ein betydeleg effekt ved å redusere smitte.

– Når vi til slutt tilrår kven som skal få vaksinen først, er det på grunnlag av etikk og kunnskap om eigenskapane til vaksinen, seier Bukholm til avisa.

Det er sett ned ein etikk-komité som skal leggje fram forslag om verdiar og etiske prinsipp for prioritering. Dette vil skje i god tid før ein vaksine er tilgjengeleg i Noreg.

Bukholm seier at oppdraget med å lage tilrådingar òg omfattar å vurdere dei som er særleg smitteutsette, og dei som har kritiske samfunnsfunksjonar.

Frå før er det kjent at koronavaksinen blir gratis i Noreg.

