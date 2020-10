Ny variant av koronaviruset oppdaga i Trondheim

innenriks

Førre veke sa kommuneoverlege Tove Røsstad at smitteutbrotet i byen kunne komme av ein meir smittsam mutasjon av koronaviruset. Prøver av viruset vart fredag sende til analyse hos Folkehelseinstituttet.

– Ved første sekvensering av prøvene har analysen vist at varianten av viruset som kan knytast til dette utbrotet, er ein variant dei ikkje kjenner frå før, seier Røsstad til Dagbladet, som først omtalte saka.

Ho understrekar at den nye varianten kan ha vore i omløp tidlegare, men at han ikkje har vorte oppdaga og at han ikkje er i FHIs arkiv.

Det er enno ikkje klart om denne mutasjonen er meir smittsam enn andre variantar av koronaviruset, slik kommuneoverlegen har hatt mistanke om.

Førre veke opplyste Folkehelseinstituttet at dei hadde påvist ein mutert versjon av viruset i samband med smitteutbrotet på ein turistbuss frå Jæren. Utbrotet på bussen førte til smitte på mange av stoppestadene under ein rundtur i Sør-Noreg.

Ifølgje kommuneoverlegen er det likevel ikkje vist nokon samanheng mellom virusvarianten i Trondheim og turistbuss-mutasjonen.

Gjennom helga 16.–18. oktober fekk åtte personar i Trondheim påvist koronasmitte.