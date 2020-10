Raja til kulturlivet: – Ikkje avlys!

innenriks

– Eg som kulturminister, vi som regjering, vi ønskjer at du ikkje avlyser. Det vil koste krefter å rigge om opplegget du hadde sett for deg i ein normal situasjon. Men vi håpar du er klar for å ta dette ekstra krafttaket, sa Raja på ein pressekonferanse måndag.

Der kunngjorde han at regjeringa set av 500 millionar kroner for å stimulere kulturlivet til å gjennomføre planlagde arrangement.

Samtidig skal kompensasjonen for avlyste arrangement fasast ut.

– Vi ønskjer aktivitet. Vi ønskjer å halde hjula i gang, sa Raja.

Fasar ut kompensasjon

Kulturministeren vil halde fram med å kompensere for tapte inntekter, men i utgangspunktet blir det ikkje sett av meir enn 200 millionar kroner til dette ut året.

Det blir samtidig sett eit tak, med prosentvis avkorting viss det blir søkt for meir enn 200 millionar kroner i kompensasjon.

Og etter nyttår er det heilt slutt.

– Kompensasjonsordninga blir trappa ned. Så vil vi gå heilt over til stimulering. Så frå januar av kjem ingen til å få pengar for avlyste arrangement, seier Raja til NTB.

– Dessverre er vi i denne pandemien saman. Denne uvissa gjeld for oss i regjeringa, for næringslivet, for folk i helsesektoren og for kultursektoren, påpeikar han.

Ny stimuleringsordning

Stimuleringsordninga skal gjere det lettare å gjennomføre kulturarrangement innanfor dei smitteverntiltaka som gjeld.

Pengehjelpa skal til dømes dekkje honorar til artistar, leige av lokale, lønn og kontorutgifter.

Arrangørane kan i tillegg berekne 3 prosent overskot etter at alle utgifter og lønnskostnader er dekte.

– Dette vil bety meir kunst og kultur ut til deg og meg, men det vil òg bety meir aktivitet, meir jobb og meir lønn og honorar til dei som har kultursektoren som arbeidsplass og næringsveg, seier Raja.

(©NPK)