Senterpartiet går inn for ny periode for Anne Enger i Nobelkomiteen

innenriks

Det opplyser Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad.

– Ho har berre sete i tre år, så vi synest det er naturleg å gi henne ein periode til, seier Arnstad til NTB.

– Det set eg stor pris på, kommenterer Anne Enger.

Enger var leiar i Senterpartiet frå 1991 til 1999 og sentral i kampen mot norsk EU-medlemskap i 1994. Ho er vald inn som medlem i Nobelkomiteen for perioden 2018–2020.

Arbeidarpartiet har frå før varsla at Thorbjørn Jagland (69) er ferdig i Nobelkomiteen, og partiet er no på jakt etter ein ny kandidat. Etter det NTB forstår, føregår det for tida ein strategisk diskusjon internt i Arbeidarpartiet om ein skal gå for eit trygt val, eller om ein i staden skal prøve å overraske.

Jagland leidde Den norske Nobelkomite frå 2009 til 2015. Han vart attvald som medlem i 2015, og perioden hans går ut i år.

Filosof og forskar Henrik Syse (54), som i si tid vart nominert av Høgre, står òg på val i år. Han har vore medlem sidan 2015 og er i dag nestleiaren i komiteen.

(©NPK)