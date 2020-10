Smittestopp blir namnet på FHIs nye smittesporingsapp

innenriks

36,6 prosent av dei totalt 5.062 deltakarane i FHIs avstemming stemde for Smittestopp-namnet, 32,4 prosent stemde for Smittespor, medan 31,1 prosent stemde på Smittevarsel.

– Vi var i tvil om vi skulle gi den nye appen eit heilt nytt namn eller halde fram med det gamle. Derfor køyrde vi avstemming med tre alternativ. Over 5.000 svar kom inn, og Smittestopp gjekk av med sigeren, seier assisterande direktør Gun Peggy Knudsen i ei pressemelding.

Ho legg til at FHI har fått nokre kommentarar på at alternativa kunne ha vore sprekare.

Sidan den nye appen får det same namnet som den gamle, blir det no ein viktig jobb for FHI å gjere tydeleg at appen er ein heilt annan enn den førre, meiner Knudsen.

Fristen for anbodskonkurransen om utviklinga av appen går ut måndag 19. oktober. Avgjerd om kva leverandør som vinn konkurransen, blir teken 26. oktober.

