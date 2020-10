Snøvarsel i Sør-Noreg – Vegtrafikksentralen ber bilistar vere riktig skodd

innenriks

Frå måndag ettermiddag blir det venta snø over 300 meter i Agder, Ryfylke, Dalane og Hardanger, medan det måndag kveld og natt til tysdag blir venta sludd og snø i Vestfold og Telemark, Oslo, Viken og Innlandet.

Frå 5–15 centimeter snø blir venta i sistnemnde tre fylke i område der alt kjem som snø, og Meteorologisk institutt har utskrive gult farevarsel.

Etter kvart går snøen over til regn.

Vegtrafikksentralen sør ber bilistar vere merksame på vêrforholda, og at ein sørgjer for at bilen er skodd for snøvêr.

Dei minner om at piggdekk kan brukast frå 1. november, men at bilistar kan leggje om tidlegare dersom føret krev det.

