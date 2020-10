13 års fengsel for drap på halvbror i Mehamn

innenriks

Det melder NRK tysdag.

Gisli Thor Thorarinsson (40) blødde i hel etter at han fekk eit hagleskot i låret 27. april i fjor. No er den 37 år gamle halvbroren hans dømt for drapet, som fann stad i bustaden til 40-åringen i Mehamn.

Den 37 år gamle islendingen, som er halvbror av avdøde, nekta straffskuld og forklarte i retten at han ikkje hadde til hensikt å fyre av hagla. Han forklarte at hagla var skarpladd fordi han ville skyte i sofaen eller veggen for å skremme halvbroren.

To månader i forkant av drapet hadde likevel tiltalte vorte etterforska for truslar mot både ekskona og halvbroren. Då 37-åringen fekk vite at dei to hadde inngått eit forhold, oppsøkte han ekskona og trua med å drepe halvbroren.

Han er òg tidlegare dømd for både valdtekt og grov vald heime på Island.

