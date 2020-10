innenriks

I Oslo er det registrert 679 smittetilfelle dei siste to vekene, ifølgje oversikta til kommunen.

Flest tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene er det i bydel Frogner med 131,6. Totalt har ni av femten bydelar over 100 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Færrast registrerte smitta er det framleis i bydel Vestre Aker med 25,9 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar. Ingen bydelar ligg dermed under den «raude grensa».

(©NPK)