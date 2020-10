Bondelaget og regjeringa vil få slutt på arbeidslivskriminalitet i landbruket

innenriks

Norges Bondelag og regjeringa er samde om ei rekkje tiltak for å få bukt med dei mange brota på arbeidsmiljølova som sesongarbeidarar blir utsette for.

Dei siste tre åra har Arbeidstilsynet avdekt lovbrot i alle tilsyna som er gjennomførte av sesongbasert landbruk på Austlandet. Og i sommar har det vore fleire medieoppslag om dårlege arbeids- og buforhold for arbeidstakarar frå utlandet som blir henta til Noreg for å jobbe med produksjon av bær og grønsaker.

Leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag påpeikar at næringa ikkje berre lever av å produsere mat, men også av omdømme.

– Vi anerkjenner at det er ein alvorleg situasjon, seier han.

Betre kunnskap

Saman med fleire andre representantar for næringa var han innkalla til møte med landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.

– Dette er berre eit byrjande møte. Dette ønskjer vi å følgje opp over tid, lovar Bollestad.

Regjeringa og næringa er samde om fleire tiltak. Først på lista er eit arbeidsgivarkurs som skal betre kunnskapen om reglane, mellom anna om kontrakt, lønn og arbeidsforhold. Kurset blir først tilbode til bærprodusentar, deretter skal fleire av bøndene som er avhengig av sesongarbeidarar, bli tilbydd kurset.

Bartnes ber om at marknadsaktørane stiller krav om at bonden har gjennomført kurset for at dei skal få levere varer.

Bondelagsleiaren er kritisk til at mange bønder bruker mellommenn når dei skaffar seg arbeidskraft frå utlandet.

– Det er uheldig. Bonden er per definisjon arbeidsgivar, det er det ikkje mogleg å skrive det frå seg. Det er ei klar tilråding frå bransjen at ein sikrar at det er bonden som er arbeidsgivar, seier Bartnes.

I tillegg vil styresmaktene stille krav om at arbeidstakarane kan få lønn elektronisk og ikkje i kontantar.

Saman med haldningsskapande arbeid og styrking av internkontrollsystemet i landbruket håpar Bartnes at det blir mindre arbeidslivskriminalitet i landbruket.

Kan nektast å hente sesongarbeidarar

Men regjeringa truar med ris bak spegelen dersom ikkje forholda betrar seg.

– I fjor var det fire produsentar som fekk karantene av Utlendingsdirektoratet i to år på grunn av brot på regelverket. Det betyr at dei ikkje får hente arbeidstakarar i år eller neste år, seier Einan.

Karantenane kom av lovbrot som vart avdekt av Arbeidstilsynet.

Einan påpeikar at farlege buforhold òg er noko som ofte blir avdekt av det lokale brannvesenet, ikkje Arbeidstilsynet.

UDI har bede Arbeids- og sosialdepartementet sjå om grove brot på innkvartering og HMS-reglane i arbeidsmiljølova òg bør gi grunnlag for karantene. Dette vil departementet no sjå på, lovar Einan. Slike brot er i dag ikkje med i sanksjonsavgjerdene i utlendingslova.

I tillegg vil regjeringa heve straffa for såkalla lønnstjuveri og sende nyleg eit lovforslag på høyring der straffa for grovt tjuveri av lønn blir foreslått auka til fem års fengsel.

(©NPK)