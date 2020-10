FHI tilrår at Kalmar blir raudt

innenriks

Grunnen til tilrådinga for Kalmar er at den sørsvenske regionen er at det der har vore ein auke i talet på tilfelle dei siste vekene. Kalmar har hatt 23,6 stadfesta tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane.

Land og regionar som ved siste vurdering var raude, er ikkje gjenstand for vurdering av eventuelle lettar denne veka. Vurderingar om å gjere om land og regionar frå raude til gule blir gjorde kvar 14. dag, i partalsveker.

Gjennom veka vedtek regjeringa kva slags innreisekarantene som skal gjelde for kva land og regionar.

