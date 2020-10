Forsvaret har brukt mangelfullt kontrollerte skotsikre vestar

innenriks

– Det er viktig for meg at det Forsvaret vi har, verkar. Vi ser at det er manglar når det gjeld personlege klede og utrusting, og vi ser òg at det er nokre rutinar som sviktar når det gjeld vestar. Det må vi ta tak i, seier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Forsvarets Forum.

Fagbladet har den siste tida skrive om tilfelle der vaktsoldatar og soldatar på utanlandsoppdrag har brukt skotsikre vestar som ikkje er kontrollerte for sprekkar eller brest, som svekkjer dei skotvernande eigenskapane. Det gjeld vesten M07, som har ei keramikkplate som skal verne mot skot, men som kan få sprekkar dersom ho til dømes blir mista i bakken.

Vestane skal sjekkast årleg, men fleire i Forsvaret seier at det ikkje alltid blir gjort. Årsaka er mellom anna at Forsvaret har for få vestar, og at soldatar vegrar seg mot å levere inn vestane til kontroll fordi dei ikkje er sikre på når dei vil få vestane tilbake.

– Oppslaget i Forsvarets forum kan tyde på at det er manglar ved logistikkplanlegginga som gjer at soldatane ikkje får nødvendig utstyr til riktig tid. Dette er ikkje tilfredsstillande, og eg er glad for at forsvarssjefen no tek tak i problema, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til fagbladet.

