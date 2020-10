innenriks

Søraust politidistrikt opplyser at søket vart avslutta etter ei fagleg vurdering, og at neste fase no er vurdering og planlegging av søk etter anteken omkommen.

Pårørande til sakna er varsla.

Leiteaksjonen etter kvinna starta laurdag etter at kvinna vart meld sakna. Sea King-helikopter, politihelikopter, hundepatrulje og frivillige frå Røde Kors og Norsk Folkehjelp har bidrege i søket.

Det vart opplyst at kvinna er fysisk sprek, og at ho kan ha gått langt frå utgangspunktet.

(©NPK)