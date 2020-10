innenriks

Ulykka skjedde i 11.20-tida 29. mai.

Lastebilsjåføren hadde parkert semitraileren på høgre vegskulder på E18 like ved Torsbuåstunnelen for å feste ein losna tryggingsstropp då han vart påkøyrd av ein Tesla. Mannen døydde på staden.

No er sjåføren av Teslaen – ein mann i 40-åra frå Telemark – tiltalt for aktlaust drap. Påtalemakta meiner at mannen ikkje var tilstrekkeleg aktsam og varsam då påkøyringa skjedde.

Saka går i Aust-Agder tingrett 16. og 17. desember.

