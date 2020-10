Muotka innstilt som presidentkandidat for NSR til sametingsvalet

innenriks

Det var eit samrøystes landsstyre som vedtok å innstille Muotka etter at sitjande sametingspresident Aili Keskitalo i juni kunngjorde at ho ikkje tek attval.

NSR-leiar Runar Myrnes Balto seier at Silje Karine Muotka er ein samlande og svært god kandidat, og at landsstyret er overtydd om at ho er den riktige kandidaten.

– Landsstyret er overtydd om at Muotka er den riktige kandidaten til å fronte NSR i sametingsvalet 2021. Ho har erfaring, kunnskap og eit engasjement for heile det samiske samfunnet som gjer henne svært eigna til å vere president, seier han i ei pressemelding.

Muotka har lang erfaring i samepolitikken. Ho har vore leiar av ei rekkje sameforeiningar, NSRs ungdomsutval og ikkje minst NSRs hovudorganisasjon. Vidare har ho vore vald inn i Sametinget i tre periodar sidan 2009, og ho har snart 7 års erfaring som sametingsråd.

NSR behandlar val av presidentkandidat på eit ekstraordinært landsmøte i Tromsø 30. og 31. januar.

