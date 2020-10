Noreg gir ytterlegare 390 millionar til kriseramma i Sahel

innenriks

Pengane har utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) med seg på ein digital givarlandskonferanse arrangert av FN, Danmark, Tyskland og EU tysdag. Støtta gjeld for 2020 til 2022.

– Det er ei humanitær krise i det sentrale Sahel som raskt veks i omfang, og som i stor grad blir oversett. Noreg er derfor med på å mobilisere til eit større internasjonalt engasjement og styrkt humanitær innsats for å hindre at situasjonen blir forverra ytterlegare, seier utanriksministeren.

Den humanitære situasjonen og tryggingssituasjonen i det sentrale Sahel har forverra seg vesentleg dei siste åra, og regionen står i fare for å bli ei såkalla gløymd krise.

Ifølgje UD har 13 millionar menneske i Burkina Faso, Mali og Niger behov for akutt humanitær bistand, og 1,4 millionar menneske er fordrivne frå heimane sine.

Dei 390 millionane inkluderer ei tilleggsløyving på 111 millionar kroner over det humanitære budsjettet for 2020, og samtidig vil den humanitære støtta på minst 100 millionar kroner årleg dei neste to åra bli halden oppe. I tillegg kjem det nye bidrag på nær 79 millionar kroner til innsats innan fred, mattryggleik og utdanning.

