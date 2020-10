Opposisjonen ber om orientering om tilsetjinga av Bakke-Jensen som fiskeridirektør

innenriks

– Eg er bekymra for integriteten til direktoratet, seier Arbeidarpartiets fiskeripolitiske talsperson, Cecilie T. Myrseth, til Klassekampen.

– Det er mange ting som skurrar og som gjer at vi er nøydde til å få ei forklaring for Stortinget, legg ho til.

21. september vart det klart at Bakke-Jensen fekk jobben. Næringsminister Iselin Nybø (V) hadde då overteke ansvaret for tilsetjingsprosessen, som opphavleg låg hos fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Ingebrigtsen er ein venn av Bakke-Jenssens kone og erklærte seg inhabil etter at Bakke-Jensen fortalde han at han planla å søkje på stillinga, skriv Klassekampen.

Framstegspartiets Bengt Rune Strifeldt og SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes reagerer òg.

– Vi må finne ut om dette er kameraderi og om ein her har sete rundt regjeringsbordet og tildelt kvarandre maktposisjonar, seier Fylkesnes.

– Dette er framgangsmåtar og metodar som føregår i regime som vi ikkje ønskjer å samanlikne oss med, seier Strifeldt.

Fristen for å søkje jobben som fiskeridirektør gjekk opphavleg ut 10. mai i år, men vart forlengd til 2. juni. Bakke-Jensen søkte ikkje før 17. juni. Ifølgje Klassekampen sat andre kandidatar då allereie i finaleintervju.

