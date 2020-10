innenriks

– Reiselivet er ein av bransjane som er hardast ramma av koronapandemien. Den har framleis behov for støtte og for å identifisere tiltak som kan stimulere og hjelpe bedriftene har vi hatt tett dialog med partane i arbeidslivet. Målet er å verne arbeidsplassar og bidra til at elles levedyktige reiselivsbedrifter kjem seg gjennom denne krisa, seier næringsministeren.

Partane i reiselivet deltek òg på pressekonferansen.

