Tre personar er arresterte i samband med Kristiansand-drapet

Det vart offentleggjort på ein pressekonferanse på politihuset i Kristiansand tysdag ettermiddag.

– Etterforskinga har ført til at tre personar er arresterte. Éin vart arrestert i går, og to vart arresterte i dag. Alle tre er sikta for drap eller medverknad til drap, sa politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt under pressekonferansen.

Dei tre arresterte er i 30-, 40- og 50-åra. Dei er alle kjende for politiet frå tidlegare i varierande grad, og to er domfelte tidlegare.

Dan Eivind Lid, som var aktiv i den islamfiendtlege organisasjonen Sian, vart funnen død i leilegheita si i Kristiansand 3. oktober. To dagar seinare sa politiet at dei meiner Lid vart drepen.

– Det er for tidleg å seie noko om motivet, men det er ikkje noko i etterforskinga til no som tyder på at handlinga var politisk motivert, sa Formo.

Han sa òg at dei ikkje er ferdige med avhøyra av dei sikta, og at det òg står att fleire vitneavhøyr. Politiet vil derfor ikkje gå ut med detaljerte opplysningar om det dei har komme fram til gjennom etterforskinga.

Torsdag førre veke gjekk politiet ut og sa at dei ønskte å komme i kontakt med føraren og eventuelle passasjerar i ein bil som køyrde inst i Suldalsveien, ikkje langt frå Lids leilegheit, i retning mot Kjerrane like før klokka 5 laurdag 3. oktober.