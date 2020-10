Undersøking: Halvparten av foreldra sjekkar mobilen til barna utan samtykke

innenriks

I undersøkinga som Norstat har utført for Røde Kors og Telenor, svarer 52 prosent av foreldra at dei har sjekka einingane til barnet utan at barna var klar over det, mange eller nokre gonger, skriv VG.

52 prosent svarer òg at dei som foreldre opplever at dei har rett eller plikt til å sjekke mobilen til barnet utan samtykke frå barnet eller ungdommen.

Samtidig synest 6 av 10 barn (62 prosent) at det ikkje er greitt at foreldre snokar på mobilane deira.

Kunnskapsminister Guri Melby (V), som sjølv er småbarnsmor og tidlegare lærer, gir barna rett.

– Det å sjekke og overvake er eg ganske skeptisk til. Barn har rett til privatliv. Det kan ikkje foreldre ta frå dei, seier Melby til VG.

Ho tilrår heller foreldre å spørje barna og få i gang samtalar.

(©NPK)