Aktor i Bertheussen-saka: – Teaterstykket vart «en besettelse»

innenriks

Aktor kom inn på dette då ho tok opp kva som kunne vere motivet for truslane 55-åringen er tiltalt for. Formo las frå dommen i 1989 der det kjem fram opplysningar om at Bertheussen utvikla eit negativt åtferdsmønster gjennom mange år, noko som etter kvart fekk karakter av eit tvangstrekk.

– Opplysningane og det totale biletet frå ho er 6 til 30 år bør tilleggjast ei viss vekt og sjåast saman med reaksjonen hennar etter å ha sett «Ways of Seeing». Reaksjonen hennar utvikla seg i ei negativ retning etter å ha sett stykket, sa statsadvokaten.

Formo noterte at det var forståeleg at Bertheussen følte ubehag og krenking. Også at ho gjekk til politimelding.

– Men det er totalen og intensitet som påverkar. Det vart «en besettelse» for tiltalte. Ho fekk ein uforholdsmessig kraftig reaksjon som førte til at ho sverta dei som var involverte i teaterstykket, og gjekk langt i å kaste mistanke over dei, sa aktor.

Prøvde å skape alibi

Sendingane til advokatfirmaet Elden, til Dagbladet og til NRK i etterkant av trusselhendingane er ikkje ein del av saka.

– Alt viser at sendingane er oppkonstruerte og iscenesette. Slik vi ser det, er dei gjort av tiltalte for å gi seg sjølv eit slags alibi for opplysningar ho har gitt i avhøyr, sa statsadvokaten.

Formo peika på at breva inneheldt opplysningar som berre gjerningspersonen kunne vite. Ho tilbakeviste Bertheussens forklaring om at nokon utanfor husstanden måtte ha drive overvaking og romavlytting av huset.

– Ho har prøvd å skape ein tvil i saka. Ho har på mange måtar vore svært medviten for å skjule spora sine, men ho har gjort mange feil som i staden gjer sendingane til bevis mot henne sjølv, sa aktor.

– Lågt truverd

– Oppfatninga vår er at retten bør utvise ein skepsis til forklaringa til tiltalte med mindre ho blir underbygd av andre bevis i saka, sa Formo.

Ho trekte fram at tiltalte hadde nekta å svare på enkle spørsmål om medisinbruk, at ho nekta å bidra til uavhengige skriftprøver og at ho har utvist ein svært selektiv minne i avhøyra sine med politiet og i retten.

– Vi meiner det er påfallande at det er mange ting ho ikkje hugsar. Minnet fungerer godt når det er noko til hennar fordel, men tilsvarande dårleg når det gjeld punkt som passar dårleg for henne, sa aktor.

Ho fann det òg påfallande at både tiltalte og sambuaren hennar Tor Mikkel Wara, som er fornærma i saka, begge har forklart seg annleis i retten enn tidlegare om tidspunktet for den første hendinga Bertheussen er tiltalt for, hærverket på huset og bilen natt til 6. desember 2018.

– Ingen stader er det nemnt klokka 4. Dei tilpassar tidspunktet. Wara vart vekt av den som utførte hærverket. Forklaringa hans gir henne ikkje alibi, sa aktor Marit Formo.

(©NPK)