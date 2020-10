FHI vil kartleggje haldningane til kommande vaksinar

innenriks

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet opplyser at FHI i undersøkinga, som har som mål å få landsrepresentative data om helse og levevaner, også vil spørje om koronasituasjonen.

– Vi ønskjer særleg å kartleggje haldningane innbyggjarane har til kommande vaksinar og råda som no blir no under koronapandemien, fordi det er viktig for oss i planlegginga vidare, fortel ho i ei pressemelding.

I undersøkinga blir rundt 2.000 vaksne personar frå alle dei elleve fylka i landet inviterte. Det er første gong FHI inviterer eit landsrepresentativt utval vaksne til å delta digitalt i ei generell spørjeundersøking om helse og levevanar.

