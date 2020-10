Framleis lågt smittenivå i Noreg

innenriks

Førre veke vart det meldt 925 nye smittetilfelle, viser vekerapporten. Dei tre tidlegare vekene har det vore mellom 717 og 1.058 smittetilfelle kvar veke.

Det er store geografisk variasjonar i landet. Oslo har flest tilfelle i forhold til folketalet, men smitteutviklinga går nedover, frå 357 i veke 41 til 300 i veke 42.

Generelt er det få sjukdomstilfelle med alvorlege hendingsgangar for tida. I hovudsak finst smitten no blant yngre personar med låg risiko for at sjukdommen skal utvikla seg alvorleg. Utstrekt testing og smittesporing gjer at ein i større grad oppdagar tilfelle med milde symptom.

Likevel er det ein svak auke i talet på innleggingar på sjukehus. 19 pasientar vart innlagde med covid-19 som hovudårsak førre veke. Fem av dei vart innlagde på intensivavdeling, som er det høgste talet på ei veke sidan slutten av april.

Det var ikkje meldt om nye dødsfall i veke 42. Onsdag vart det meldt om eit nytt koronarelatert dødsfall i Drammen.

Reproduksjonstalet i perioden frå september ligg på 1,1, ifølgje FHI. Ein matematisk modell anslår at kvart femte til sjuande tilfelle i Noreg har vorte oppdaga og registrert gjennom heile pandemien, medan den siste månaden er kvart andre til tredje tilfelle vorte oppdaga.

