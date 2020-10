Høie om å oppgi tullenamn på utestader: – Slutt med det!

innenriks

– Den korte oppmodinga mi er: Slutt med det! sa helseminister Bent Høie (H) under koronapressekonferansen på onsdag.

Adresseavisen skreiv førre veke at dei som driv med smittesporing i Trondheim har opplevd at gjester på utestader skriv opp kallenamn, namnet på katten sin og at dei gir ufullstendige telefonnummer når dei skal registrere seg.

Høie understreka at smittesporing ikkje er noko å tulle med, og sa at det at folk gir ufullstendige opplysningar skaper store problem for dei som jobbar med sporinga.

Justisminister Monica Mæland (H) sa at regjeringa førebels ikkje har planar om å innføre eit krav om at folk skal legitimere seg når dei skal registrere seg på utestader.

– Men er det nødvendig, så er det nødvendig, sa Mæland.

(©NPK)