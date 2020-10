Hydro og Lyse etablerer felles vasskraftselskap

innenriks

Kraftverka som blir fusjonerte, ligg på Sør-Vestlandet, og ni kraftverk i Hydros Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) inngår saman med det meste av Lyses kraftportefølje, bortsett frå Jørpeland Kraft, skriv Norsk Hydro i ei børsmelding.

Hydro får med dette eit auka engasjement på Sør-Vestlandet og veks som operatør av fornybar kraft med ansvar for totalt 33 vasskraftverk i Noreg.

Hydro skal eige 25,6 prosent og Lyse skal eige 74,4 prosent av aksjane i selskapet, som vil ha ein produksjon på 9,5 TWh vasskraft i eit normalår.

Aasheim: Ein gledesdag

Avtalen inneber at RSK-anlegga ikkje heimfell i slutten av 2022, og at kraft frå det nye Lyse Kraft DA framleis kan nyttast til Hydros aluminiumsproduksjon i Noreg.

– Dette er ein gledesdag for oss som trur på norsk fornybarbasert industri. Avtalen er strategisk svært viktig sidan han vernar verdiane som RSK-anlegga representerer for Hydro og bidreg til føreseielege vilkår for vidare industriutvikling i Noreg, seier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydro.

Ho meiner at avtalen byggjer opp om strategien til selskapet om å styrkje posisjonen som leverandør av aluminium med lågt CO2-avtrykk.

Blir gjennomført i fjerde kvartal

Lyse blir ansvarleg for vanndisponering og marknadsaktivitetar.

– Dette gjer Lyse til ein av dei aller største kraftmarknadsaktørane i Noreg og gir oss moglegheit til å byggje eit endå meir kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger, seier konsernsjef Eimund Nygaard i ei pressemelding.

Overføringa av operatørskapet for Lyses kraftverk inneber at 34 tilsette får Hydro Energi som ny arbeidsgivar. Dei blir dermed del av ein større organisasjon og vil få fleire kraftverk å drifte.

Den endelege avtalen er venta gjennomført i fjerde kvartal 2020, føresett godkjenning av Konkurransetilsynet.