Ingen streik blant LO-organiserte i IKT-bransjen

innenriks

Semja kom etter to dagars mekling, vel to timar på overtid.

– Sentrale element i semja er nye satsar for minstelønn, ein eksamensdag kvart halvår for tilsette som tek relevant utdanning og ny sats for matpengar, seier Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia.

– Vi burde ha komme til semje under forhandlingane. Når vi først måtte til mekling, er vi fornøgde med å ha komme i mål gjennom ei god skisse frå meklar, seier Torbjørn Sundal som leidde meklinga for EL og IT Forbundet.

Minstelønnsauken vart på 8.69 kroner per time, det utgjer i underkant av 17.000 kroner i året. Det vart òg semje om at rutinar for heimekontor skal utarbeidast saman med dei tillitsvalde.

– Eit samrøystes forhandlingsutval har godteke skissa, og vi oppmodar medlemmene til å stemme ja under uravstemminga, seier Sundal.

Resultatet av uravstemminga skal vere klar 30. oktober.

