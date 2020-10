Klart for avslutninga av Bertheussen-saka

innenriks

Oslo tingrett har sett av tre dagar til sluttinnlegga i saka som har prega domstolen i over fem veker.

Statsadvokatane Marit Formo og Frederik Ranke vil først leggje fram vurderinga si av skuldspørsmålet før dei går over til å drøfte lovgrunnlaget.

Bertheussen er tiltalt for å ha brote paragrafen i straffelova 115. Den går ut på å true demokratiet ved ein medlem av regjeringa eller Stortinget, og prøve å hindre eller påverke arbeidet dei gjer. Avgjerda har ei strafferamme på inntil ti års fengsel.

Lite brukt paragraf

Paragrafen er svært lite brukt i norsk rett og dommane som er kunngjorde er korte – på 30, 45 eller 60 dagars fengsel.

Ein mann vart i 2007 først dømd til 30 dagars fengsel for å ha kasta kake på tidlegare SV-leiar og finansminister Kristin Halvorsen i 2005, men saka vart aldri rettskraftig avgjort etter at Høgsterett oppheva dommen.

Denne saka vart avgjort etter paragrafen i den gamle straffelova 99, som vart erstatta av paragraf 115 i 2015.

Lågare strafferammer

I 2016 vart ei britisk kvinne dømt til 45 dagars vilkårslaus fengsel i Borgarting lagmannsrett etter at ho kasta kake på barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

To år seinare vart ein mann frå Lørenskog dømt til 60 dagars fengsel i Nedre Romerike tingrett, og 30 dagar vilkårslaus, for å ha sendt ein drapstrussel til dåverande Venstre-leiar Trine Skei Grande.

Ifølgje Høgsterett er tilrådinga at vilkårslaus fengselsstraff må vere normalen ved brot.

Bertheussen er òg tiltalt for truslar og for å ha gjort ei handling for å lure politiet til å etterforske nokon andre. Begge desse avgjerdene har ei øvre strafferamme på eitt år.

For brannane i søppelkassa til familien og bilen er ho dessutan tiltalt for å ha brote brann- og eksplosjonsvernlova, som har ei strafferamme på to års fengsel.

Justisministeren var målet

Marit Formo sa i innleiingsforedraget sitt 8. september at fleire av dei påtalte forholda i tiltalen ikkje hadde nokon klar adressat, men at dei må oppfattast som truslar mot tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Det same meinte ho måtte gjelde for trusselbrevet mot samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og ektefellen hennar, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

– Retten må ta stilling til om handlingane var retta mot dei tre fornærma i eigenskap av rollene deira som statsrådar og stortingsrepresentant, og om handlingane valda fare for at dei vart hindra eller påverka, sa Formo.

