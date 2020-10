Koronakrisa fører til konkursfrykt for handelsbedriftene

innenriks

Det er ferske tal frå NHO Service og Handels medlemsundersøking som fortel om redusert omsetning og svakare likviditet for varehandelen.

At 45 prosent av bedriftene har merka lågare etterspurnad dei siste fire vekene som følgje av koronakrisa, er ein auke på 10 prosentpoeng frå førre undersøking som vart utført i september.

Delen bedrifter innan handel som slit med å betale rekningar på kort sikt, har nesten dobla seg frå september til oktober, frå 10 til over 18 prosent.

I tillegg viser undersøkinga at 11 prosent av handelsbedriftene fryktar konkurs, at 9 prosent har gjennomført oppseiingar (ned frå 21 prosent) og at 12 prosent har planar om oppseiingar (inga endring).

(©NPK)