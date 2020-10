Legeforeininga tek ut 23 legar i streik frå måndag

innenriks

Streiken kjem etter at Riksmeklaren torsdag 15. oktober konstaterte at det ikkje var mogleg for partane å komme til semje om særavtalen. Legeforeininga aksepterte ikkje meklingsresultatet. Onsdag kom varselet om kva legar som blir tekne ut.

Legeforeininga tek ut 23 legar i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger i streik frå og med måndag 26. oktober. Om partane ikkje skulle bli samde om ein avtale før den tid, varslar Legeforeininga at streiken vil bli trappa opp i byrjinga av neste veke.

– Noreg står midt i ein pandemi som har hatt store konsekvensar for helsetenesta. Det første uttaket vårt skånar befolkninga og pasientane i stor grad for konsekvensane av streiken. Vi er opptekne av å ta samfunnsansvar, også under ein streik, seier president Marit Hermansen.

Ikkje tid til fleire utgreiingar

Ifølgje ei pressemelding frå Den norske legeforening jobbar legar i mindre kommunar i snitt 37,7 timar legevakt per veke, anten i form av tilstadevakt, heimevakt eller bakvakt.

Ein firedel av legane har meir enn 52,8 timar legevakt i veka. Dette kjem i tillegg til ei vanleg arbeidsveke som fastlege. 1 av 10 legar jobbar heile 100 timar legevakt eller meir per veke, står det i pressemeldinga.

– KS har i årevis avvist alle forslag som ville redusert den enorme arbeidsbelastinga, og i staden foreslått nye arbeidsgrupper og rapportar. Samtidig har arbeidstida auka til uhandterlege nivå. Den alvorlege situasjonen i distriktskommunane viser at vi ikkje har tid til fleire utgreiingar, seier Hermansen.

Ho seier at dei ønskjer at KS set seg ned med Legeforeininga og gjer dei nødvendige avtaleendringane som må til for å lette det store arbeidspresset på legevakta.

Vil strekke seg langt

Legeforeiningas krav i forhandlingane har vore at legen må samtykkje til meir enn sju timars legevakt i veka, tilsvarande 28 timar i beredskapsvakt. Timane på legevakt kjem i tillegg til arbeidsveka som fastlege.

– Rekrutteringskrisa har gjort at legevaktene i mange kommunar er svært skjørt organisert og lågt bemanna. Vi vil likevel strekke oss langt for å avvikle ein vidare streik utan at dette rammar pasienttilbodet på unødig vis, seier Hermansen.