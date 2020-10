Nybø beklagar: Til helga skal klokka stillast tilbake

innenriks

– Som tidsminister beklagar eg på det sterkaste at 2020 blir endå ein time lengre, dette har allereie vore eit svært krevjande år for veldig mange, seier næringsminister Iselin Nybø i ei melding til NTB.

Ho har ansvar for Justervesenet, og dermed òg for nøyaktig tid her i landet.

– Vi kan òg velje å sjå lysare på det. Når vi stiller klokka tilbake, blir natta ein time lengre. Det gjer at når vi står opp søndag, har sola rokke å komme litt lenger opp over horisonten enn på same tid dagen før, og vi får ein lysare morgon enn vi elles ville fått, seier næringsministeren.

EU-kommisjonen la i 2018 fram forslag om å avvikle ordninga med å stille klokka fram og tilbake. Men korleis det vil gå med forslaget er uvisst. Rådet har ikkje vedteke forslaget frå EU-kommisjonen, og som EU-parlamentet gjekk inn for i fjor. Det er heller ikkje klart om EU vil jobbe vidare med forslaget.

