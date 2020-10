innenriks

Pasienten, som er ein mann i 50-åra, stakk av til fots og politiet søkjer etter han med væpna patruljar.

Operasjonsleiar Gjermund Stokkli seier til NRK at pasienten er ein kjenning av politiet og at han ikkje er farleg for andre.

Politiet har sendt personell til to adresser, der dei antek at pasienten kan ha teke vegen.

Hendinga ved Ullevål sjukehus vart meld om klokka 9.22.

(©NPK)