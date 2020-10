Regjeringa skulda for piratverksemd overfor norske sjøfolk

innenriks

Næringsminister Iselin Nybø (V) måtte svare for det foreslåtte kutteti nettolønnsordninga for sjøfolk under Stortingets spørjetime onsdag.

Regjeringa foreslår å setje eit tak på 200.000 kroner per ordning og kutte heilt ut ein av dagens ordningar, den såkalla NIS lasteskip i utanriksfart. Totalt blir ordningane kutta med 270 millionar kroner.

Ifølgje Frps Morten Ørsal Johansen viser analysar at det vil føre til at fleire tusen norske sjøfolk vil miste jobben, og han lurte på kvifor regjeringa var oppteken av å rasere den maritime næringa.

Nybø svarte at ho skjønner at næringa skulle ønske at ordninga var utan tak, men at regjeringa treng kostnadskontroll.

– I dag har vi ingen kostnadskontroll med denne ordninga, som framleis er betydeleg på 1,9 milliardar kroner, sa ho, og påpeika at ingen andre næringar har ei slik særordning som maritim sektor.

Ho seier ordninga for NIS lasteskip i utanriksfart blir avvikla fordi den har ført til mindre sysselsetjing enn ein la til grunn då den vart oppretta i 2017.

Aps Terje Aasland kalla det heilt uforståeleg at regjeringa akkurat no under koronakrisa kjem med ei ordning som svekkjer moglegheita til å tilsetje norske sjøfolk.

Sps Geir Pollestad skulda regjeringa for å nærast drive piratverksemd overfor norske sjøfolk og maritim næring.

– Det høyrest ut som det er regjeringa og staten som skal sikrast, sa han.

(©NPK)