Sanner avviser at budsjettet fører til aukande forskjellar

– Venstresida har konkurrert om kven som kan stemple budsjettet med dei største orda og med den høgaste utestemma. Så vi tenkte at vi skulle sjekke korleis budsjettet og skatteopplegget ville slå ut, seier finansminister Sanner til Aftenposten.

Økonomane i finansdepartementet har brukt SSBs modell til å berekne korleis forslaget til skatteopplegg for neste år påverkar inntektsutviklinga i forhold til årets tal. Fasiten er at forskjellen vil halde seg uendra og på eit lågt nivå i europeisk samanheng.

– Det er ikkje grunnlag for å hevde at forskjellen aukar. Eg er bekymra for at arbeidsløysa skal bite seg fast. Viss vi ikkje lykkast med å få arbeidsløysa ned og inkludere fleire i arbeidslivet, så vil forskjellane auke. Her ligg den store utfordringa som budsjettet svarer på, seier han.

Aps Hadia Tajik kallar talet til finansministeren «heilt uinteressante».

– Dei samanliknar frå eitt år til eit anna. Ap er kritisk til forskjellsutviklinga over tid, seier ho og påpeikar at svaret ein får avheng av om ein ser på forskjellar i formue eller forskjellar i inntekt.

– Ser ein på formue, er det ikkje lenger grunnlag for å hevde at Noreg er eit likskapssamfunn, seier Tajik.

