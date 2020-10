Sjømat leidde an børsfall onsdag

innenriks

Nedgangen kjem etter at lakse- og aureprodusenten same dagen varsla eit skuffande driftsresultat for 3. kvartal på minus 187 millionar kroner, før verdijusteringar. Resultatet for same periode i fjor var på 154 millionar, opplyser E24.

«Covid-19-pandemien forstyrret laksemarknaden negativt, med et betydelig skifte i etterspørselen og lavere priser i sentrale markeder», opplyser selskapet.

Jamn nedgang

Scatec Solar og Norwegian Air Shuttle kunne òg rynke på nasen over dagens resultat, med ein tilbakegang på høvesvis 9,9 og 8,5 prosent.

BW Offshore og SAS opplevde begge eit litt meir moderat fall på 6 prosent.

Det var ingen sterke vinnarar onsdag, men Helseteknologiselskapet Carasent hadde eit oppsving på 9,1 prosent. Shippingselskapet Wallenius Wilhelmsen enda opp 6,5 prosent.

Opp for Telenor og Storebrand

Blant tungvektarane gjorde Storebrand og Telenor det best, med ein auke på høvesvis 3 og 1,3 prosent.

Begge selskapa leverte onsdag kvartalsresultat for 3. kvartal. Telenor viste der til eit driftsresultat på 14,5 milliardar kroner, noko som var betre enn venta.

Også Storebrand leverte eit godt kvartalsresultat. Konsernresultat enda på drygt 1 milliardar kroner. Det er ein auke frå 700 millionar i 3. kvartal i fjor.

Raudt i Europa

Prisen på nordsjøolje låg ved stenging på 42,52 dollar fatet, marginalt opp frå 42,25 ved 16.30-tida tysdag.

Også ved dei største europeiske børsane er det raude tal. DAX 30-indeksen i Frankfurt fall 1,4 prosent, medan CAC 40 i Paris og FTSE 100-indeksen i London har ein nedgang på høvesvis 1,5 prosent og 1,9 prosent.

(©NPK)