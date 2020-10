Solberg meiner Hydro og Lyses kraftplanar er gode nyheiter

innenriks

– For regjeringa har det heile tida vore eit ønske at vi kan finne løysingar som sikrar industrien langsiktig og føreseieleg tilgang på utsleppsfri kraft. Eg er derfor glad for at Hydro og Lyse kan presentere slike planar i dag, seier Solberg.

Ho presiserer samtidig at det må søkjast konsesjon på vanleg vis.

Vasskrafta har i generasjonar vore ryggrada i den norske energiforsyninga, og Solberg meiner at det òg i fortsetjinga skal byggjast industri og arbeidsplassar basert på vasskraft.

– Dette er òg bakgrunnen for at vi i statsbudsjettet for neste år foreslår å endre skattesystemet slik at det skal bli meir attraktivt å investere i oppgradering og utvikling av vasskraft i åra framover, seier ho.

(©NPK)